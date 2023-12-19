الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل جندي في معارك شمال قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه اليوم إلى 3

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي إسرائيلي في معارك شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه اليوم إلى 3.
وفي حين تتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول، تتحدث تقارير عن مفاوضات لإطلاق سراح الأسرى في القطاع، في وقت تؤكّد فيه حركة حماس أنّ ذلك لن يتم إلا بوقف إطلاق النار ووفق شروط المقاومة الفلسطينية، في وقت تتصدى فيه الفصائل الفلسطينية للتوغّل البرّي الإسرائيلي في القطاع عبر عمليات تتسبب بخسائر هائلة بأرواح الجنود الإسرائيليين.
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