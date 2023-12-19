"القسام" و"سرايا القدس" واصلتا استهداف جنود ودبابات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

واصلت الفصائل الفلسطينية تصديها لقوات الجيش الإسرائيلي وآلياته المتوغّلة في مختلف مناطق قطاع غزّة.

وأعلنت كتائب "القسام" عن تمكن "مجاهدي القسام من تفجير منزل تحصن به 7 جنود صهاينة شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح"، كما أفادت عن "استهداف قوة صهيونية داخل مبنى بالمغراقة وسط قطاع غزة بقذائف TBG وRPG وإيقاعها بين قتيل وجريح"، مؤكدًا "استهداف برج جرافة عسكرية من نوع D9 في المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105" ومقتل طاقمها"،

وفي وقت سابق، كشفت كتائب "القسام" عن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة "العمل الفدائي" شرق مدينة خانيونس، مشيرة إلى أنّ "مجاهدينا تمكنوا من تفجير عبوة بقوة إسرائيلية تحصنت بمنزل شرق خانيونس ويوقعون أفرادها بين قتيل وجريح"، وأفادت عن "استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في خانيونس".

بدورها، أعلنت سرايا القدس أنّه "تمكن مجاهدونا من إيقاع 7 من جنود العدو بين قتيل وجريح بعد اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة في محور التقدم حي الشجاعية شرق غزة"، أنّه "دكَّ مجاهدونا التحشدات العسكرية لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة".

ولفتت إلى "قصف آليات ومرابض مدفعية العدو محيط معهد النجار في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60"، مشيرة إلى "قصف تجمع لجنود العدو في "تبة أبو صفية" شرق المغازي بقذائف الهاون".

كما أفادت سرايا القدس عن تنفيذ "عملية إستحكام مدفعي بعشرات قذائف الهاون على تجمع للآليات وتمركز جنود العدو في محيط المطاحن جنوب دير البلح وقد رُصدت 4 طائرات للعدو تقوم بإجلاء عدد من القتلى والإصابات".