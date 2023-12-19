قيادي حوثي: أي دولة تتحرك ضد اليمن ستستهدف سفنها في البحر الأحمر

أعلن القيادي في جماعة الحوثي وعضو المجلس السياسي الأعلى باليمن محمد علي الحوثي لقناة "العالم" الإيرانية، إن "أي دولة تتحرك ضد اليمن ستستهدف سفنها في البحر الأحمر".

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