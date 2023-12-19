زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنّ سلاح الجو استهدف مجموعة تابعة لحزب الله قرب مستعمرة شتولا في الجليل الغربي.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي اللبنانية في الجنوب.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم استهداف مجموعة تابعة لحزب الله قرب مستعمرة شتولا في الجليل الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.