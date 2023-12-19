الجيش الإسرائيلي زعم استهداف مجموعة تابعة لحزب الله قرب مستعمرة شتولا في الجليل الغربي

زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنّ سلاح الجو استهدف مجموعة تابعة لحزب الله قرب مستعمرة شتولا في الجليل الغربي.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي اللبنانية في الجنوب.