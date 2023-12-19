زيلينسكي: الجيش يريد تعبئة ما يصل إلى نصف مليون أوكراني ولا يمكن إجراء الانتخابات أثناء الحرب

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ "الجيش يريد تعبئة ما يصل الى نصف مليون أوكراني"، مؤكدًا أنّ "لا يمكن إجراء الانتخابات أثناء الحرب".

واعتبر، خلال مؤتمر صحافي سنوي في كييف، أن القوات الاوكرانية حققت "انتصارا كبيرا جدا في البحر الاسود"، موضحًا ان "هذا الامر يشكل جزءا من عمليتنا في الجنوب".