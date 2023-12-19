كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ "الجيش يريد تعبئة ما يصل الى نصف مليون أوكراني"، مؤكدًا أنّ "لا يمكن إجراء الانتخابات أثناء الحرب".
واعتبر، خلال مؤتمر صحافي سنوي في كييف، أن القوات الاوكرانية حققت "انتصارا كبيرا جدا في البحر الاسود"، موضحًا ان "هذا الامر يشكل جزءا من عمليتنا في الجنوب".
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي: الجيش يريد تعبئة ما يصل إلى نصف مليون أوكراني ولا يمكن إجراء الانتخابات أثناء الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.