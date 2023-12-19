الأمم المتحدة: التدابير الإسرائيلية الأخيرة بخصوص إدخال مساعدات إلى غزة "غير كافية"

اعلن موفد الامم المتحدة الى الشرق الاوسط تور وينسلاند أن "الاجراءات المحدودة" الاخيرة التي اتخذتها اسرائيل للسماح بدخول مزيد من المساعدة الإنسانية الى قطاع غزة هي "ايجابية لكنها غير كافية الى حد بعيد في ضوء ما هو ضروري".
واوضح وينسلاند أمام مجلس الامن، إن "ايصال المساعدة الانسانية الى قطاع غزة لا يزال يواجه تحديات لا يمكن غالبا تجاوزها، إن الاجراءات المحدودة لاسرائيل، وخصوصا السماح بإدخال مزيد من الوقود والغذاء وغاز الطهو، وفتح معبر كرم ابو سالم لدخول المساعدة الانسانية، هي ايجابية، لكنها غير كافية الى حد بعيد في ضوء ما هو ضروري لمواجهة الكارثة الانسانية على الارض".
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