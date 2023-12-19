أعلنت كتائب "القسام"، في بلاغ، عن مسؤوليتها عن إطلاق رشقةٍ صاروخيةٍ مركزة مكونة من 12 صاروخًا باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة، "ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع". وسبق أنّ نفّذت "القسام" عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه كريات شمونة.

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام": أطلقنا رشقة صاروخية مركّزة مكونة من 12 صاروخًا باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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