الرئيس الإسرائيلي: مستعدون لهدنة أخرى في غزة للسماح بالإفراج عن مزيد من الاسرى الإسرائيليين

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن تل أبيب مستعدة لهدنة أخرى في غزة للسماح بالإفراج عن مزيد من الاسرى الإسرائيليين.
واشار هرتسوغ وفق مكتبه أمام حشد من السفراء، الى إن "إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية أخرى والمزيد من المساعدات الإنسانية من أجل تمكين إطلاق سراح الاسرى".
ونجحت وساطة قطرية بدعم مصري أميركي في التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة استمرت أسبوعا، وتم خلالها الإفراج عن محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال وفق معادلة (1 مقابل 3)، قبل أن تنهار الهدنة مطلع كانون الأول الجاري.
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