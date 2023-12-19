شهيد بقصف مدفعي اسرائيلي استهدف الاحياء السكنية لبلدة رب ثلاثين

ادى القصف المدفعي الاسرائيلي الذي استهدف الاحياء السكنية لبلدة رب ثلاثين والطريق المؤدية الى بلدة الطيبة الى استشهاد احد ابناء بلدة رب ثلاثين، وتضرر عدد من المنازل.

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