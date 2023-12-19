البابا فرنسيس: الإسرائيليون والفلسطينيون يستقبلون عيد الميلاد "بالألم والحداد"

اعلن البابا فرنسيس إن الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون في "ألم وحداد" في وقت عيد الميلاد مع احتدام الحرب في قطاع غزة، ودعا إلى الصلاة من أجلهم وتقديم "مساعدات ملموسة" للقطاع المدمر.
واشار فرنسيس في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "بالنسبة لسكان الأراضي المقدسة، يقترب عيد الميلاد وسط حالة من الألم والحداد. لا نريد أن نتركهم وحدهم. نرجو أن نقف إلى جانبهم بالصلاة والمساعدة الملموسة".
ودعا فرنسيس عدة مرات إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الاسرى الذين تحتجزهم حماس. وأشار يوم الأحد إلى أن إسرائيل تستخدم أساليب "إرهابية" في القطاع الفلسطيني، مستنكرا التقارير التي تفيد بقتل الجيش الإسرائيلي لامرأتين مسيحيتين لجأتا إلى مجمع كنيسة كاثوليكية.
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