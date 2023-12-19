هآرتس: الجيش الإسرائيلي يحقّق في وفاة فلسطينيين اعتقلوا في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيق في وفاة عدّة فلسطينيين في السجن اعتقلوا في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وكان هؤلاء معتقلين في قاعدة سدي تمان العسكرية بالقرب من بئر السبع التي نقلوا إليها بعد توقيفهم مع مئات آخرين، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس".

وكشفت الصحيفة أن المعتقلين هناك "تبقى أعينهم معصوبة وأياديهم مكبّلة في أغلب الأوقات وتبقى الأضواء ساطعة طوال الليل".

وكشف ناطق باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة "فرانس برس" أن تحقيقا بشأن "وفاة فلسطينيين في مراكز الاعتقال العسكرية هو قيد الإجراء"، من دون تحديد عدد الأسرى المعنيين أو ملابسات وفاتهم.

وأشار إلى إن "المعتقلين الموقوفين خلال عمليات الجيش في قطاع غزة يسجنون وفق قانون احتجاز المقاتلين غير القانونيين لعام 2002، بشبهة المشاركة في أنشطة إرهابية".

وعندما تُدحض الشبهات "يعادون إلى قطاع غزة"، في حين يسلَّم الآخرون إلى إدارة السجون، وفق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

وتلقّى الجيش الإسرائيلي وابلا من الانتقادات الأسبوع الماضي إثر نشر صور لعشرات الفلسطينيين الموقوفين في قطاع غزة تحت حراسة جنود إسرائيليين، وهم بملابسهم الداخلية معصومي العيون ومكبّلي الأيدي يجلسون أو يركعون على الأرض في أحد شوارع غزة.