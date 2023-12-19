تحطم طائرة عسكرية عراقية في كركوك

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وذكرت الوزارة، في بيان أنه أثناء تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وخلال واجب نقل لتشكيل مكون من طائرتين نوع «بيل مدني» حدث خلل فني بإحدى الطائرتين مما أدى إلى سقوطها وتحطمها بعد إقلاعها من مطار حليوة».
وأوضحت أن الحادث تسبب بمقتل عقيد طيار، قائد الطائرة، وإصابة نقيب طيار، وتم نقل جثمان العقيد القتيل والنقيب الجريح إلى مستشفى طوز خورماتو.
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