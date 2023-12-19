الجزائر تحذر من استفحال الإرهاب في أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف إن منطقة الساحل الصحراوي أضحت عنوانا بارزا لغياب الأمن والاستقرار، من شرقها إلى غربها، من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي، محذرا من استفحال آفتي الإرهاب والجريمة المنظمة، وتفاقم بؤر التوترات والنزاعات والصراعات وتجدد الانقلابات العسكرية، وكان آخرها الانقلاب بالنيجر في 26 يوليو 2023. وكان عطاف يتحدث في وهران، غرب الجزائر، بمناسبة انعقاد «الندوة العاشرة رفيعة المستوى للسلم والأمن في أفريقيا»، حيث أكد «التحديات الأمنية في قارتنا الأفريقية أخذت أبعادا خطيرة ومقلقة للغاية، في ظل احتدام التدخلات الخارجية، وتصادم مصالحها التي خلفت ترديا غير مسبوق في حالة السلم والأمن القاريين».

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