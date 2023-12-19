اخبار العالم

وفد التنسيقية يقدم واجب العزاء في وفاة أمير دولة الكويت

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد التنسيقية يقدم واجب العزاء في وفاة أمير دولة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين واجب العزاء في وفاة الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، صباح اليوم بمقر السفارة الكويتية بالقاهرة.

 

وكان فى استقبال وفد التنسيقية، السفير غانم صقر الغانم ، سفير دولة الكويت لدى مصر، حيث أعرب وفد التنسيقية للسفير عن خالص العزاء والمواساة للكويت حكومة وشعباً في مصابهم الأليم، وحرص أعضاء وفد التنسيقية على التدوين فى دفتر العزاء بالسفارة.

 

 

وضم وفد التنسيقية كلًا من محمد موسي نائب محافظ المنوفية و محمود القط عضو مجلس الشيوخ وطارق الخولي عضو مجلس النواب ، ومن أعضاء التنسيقية سامح كامل وشيماء كمال الدين.

 

412437076_758494102981284_3227876495048022027_n

طارق الخولي عضو مجلس النواب

 

412627397_758494029647958_8167556547959771636_n

شيماء كمال الدين عضو التنسيقية

 

412627401_758494156314612_8070566062559220681_n

محمد موسي نائب محافظ المنوفية

 

412630110_758494059647955_4189745020370528433_n

سامح كامل عضو التنسيقية 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements