شكرا لقرائتكم خبر عن وفد التنسيقية يقدم واجب العزاء في وفاة أمير دولة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين واجب العزاء في وفاة الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، صباح اليوم بمقر السفارة الكويتية بالقاهرة.

وكان فى استقبال وفد التنسيقية، السفير غانم صقر الغانم ، سفير دولة الكويت لدى مصر، حيث أعرب وفد التنسيقية للسفير عن خالص العزاء والمواساة للكويت حكومة وشعباً في مصابهم الأليم، وحرص أعضاء وفد التنسيقية على التدوين فى دفتر العزاء بالسفارة.

وضم وفد التنسيقية كلًا من محمد موسي نائب محافظ المنوفية و محمود القط عضو مجلس الشيوخ وطارق الخولي عضو مجلس النواب ، ومن أعضاء التنسيقية سامح كامل وشيماء كمال الدين.

طارق الخولي عضو مجلس النواب

شيماء كمال الدين عضو التنسيقية

محمد موسي نائب محافظ المنوفية

سامح كامل عضو التنسيقية