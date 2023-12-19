شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: استقبال الرئيس لمرشحي الرئاسة يرسي قواعد ومبادئ الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمود عز، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، للمرشحين المنافسين له، في سابقة هى الأولي من نوعها.

وأكد الأمين العام المساعد لحزب الجيل، أن استقبال الرئيس للمرشحين واستماعه لرؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة يرسي قواعد الجمهورية الجديدة المبنية على أسس ديمقراطية حقيقية، موضحا أن لقاء الرئيس بمنافسيه صبيحة إعلان النتيجة لم تحدث من قبل فى أى دولة من دول العام المتقدم، ويؤكد نظافة ونزاهة المعركة الانتخابية ووطنية المنافسين، مؤكدا أنه موقف ديمقراطي رائع.

وأوضح عز، أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسئوليته الوطنية.