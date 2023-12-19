حلم الـ100 مليار.. صادرات مصر تقفز لـ52.1 مليار دولار 2022.. نقلا عن برلمانى

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى، فى تقرير له تحت عنوان: "حلم الـ 100 مليار يقترب.. صادرات مصر تقفز لـ 52.1 مليار دولار فى 2022.. تقرير يكشف: تصدير وقود بـ 17.4 مليار.. 59% زيادة فى تصدير الكهرباء.. 4.5 مليار صادرات زراعية.. وميناء الإسكندرية الأول فى منافذ التصدير بـ36%"، تحقيق مصر لصادرات بقيمة 52.1 مليار دولار فى عام 2022، مقارنة بـ 29.3 مليار دولار فى 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 77.8%.

ويستعرض التقرير، حجم الصادرات المصرية فى عامى 2022، و2018، والذى شهد ارتفاعًا بشكل سنوى خلال الفترة من 2018 إلى 2022، حيث بلغت حجم صادرات مصر 29.3 مليار دولار فى 2018، مرتفعًة إلى 30.5 مليار فى 2019، وفى عام 2021 وصلت الصادرات إلى 43.6 مليار دولار، حتى بلغت 52.1 مليار دولار فى عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 19.4% بين العاميين الأخيرين.

وإليكم التفاصيل كاملة..