غالانت: العملية العسكرية ستتوسع لتشمل مناطق أخرى في قطاع غزة

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى أنّ "العملية العسكرية ستتوسع لتشمل مناطق أخرى في قطاع غزة"، وفق ما نقلت عنه القناة 12 الإسرائيلية.

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