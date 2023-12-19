خارجية أميركا: يُمكن التوصل لهدنة إنسانية ممتدة إذا وافقت "حماس" على إطلاق سراح الأسرى

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، أنّه "يُمكن التوصل إلى هدنة إنسانية ممتدة إذا وافقت حركة حماس على إطلاق سراح الأسرى". وادّعت انخراطها "بشكل بنّاء في مجلس الأمن لحل قضايا عالقة بشأن مشروع قرار خاص بغزة"، مشيرة إلى "أننا نؤيّد بشكل كامل تلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب غزة". وسبق أن أكّدت "حماس" أنّه لن يكون هناك تبادل أسرى دون وقف لإطلاق النار في غزة، كم شددت على أنّه التبادل سيجري بشروط المقاومة الفلسطينية.

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