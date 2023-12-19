افادت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول مطلع، بأنه "من المحتمل أن تكون تكاليف الصفقة الجديدة مرتفعة لإسرائيل". وفي السياق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر مطلعة، بان "إسرائيل عازمة على تحقيق اختراق في المحادثات رغم علمها أنها ستدفع ثمنا باهظا".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول مطلع: من المحتمل أن تكون تكاليف الصفقة الجديدة مرتفعة لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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