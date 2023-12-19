يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية بالتعاون مع جمعية الايادي البيضاء بتوزيع الكسوة الشتوية ضمن مشروع "كنف 2" في جمهورية لبنان لعام 2023 م، الذي يستفيد منه الأسر اللبنانية والسورية والفلسطينية بكافة المناطق اللبنانية، وقد تم توزيع اكثر من 21,000 قسيمة شرائية حتى اليوم في كل من بيروت ووادي خالد وحاصبيا وزغرتا والناعمة.

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يواصل توزيع الكسوة الشتوية في بيروت ووادي خالد وحاصبيا وزغرتا والناعمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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