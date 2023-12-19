ميقاتي اتصل بالبروفسورة نيفين خشاب مهنئًا إيّاها بنيلها بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة العلوم الطبيعية

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إتصالًا بالبروفسورة اللبنانية نيفين محمد علي خشاب، مهنئًا إيّاها بنيلها بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة العلوم الطبيعية، وذلك تقديرًا لإسهاماتها البارزة في مجالات علوم الكيمياء، والهندسة الحيوية، والعلوم البيولوجية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في السعودية.

وقال ميقاتي إنّ "هذا الفوز يمثّل اضافة قيّمة في سجل النبوغ والابداع اللبناني في كل العالم. ولا شك بأنّ ما تقدمه السيدة خشاب من ابحاث يقدّم بشكل أساسي اضافات علمية للأغراض الطبية والصيدلانية والصناعية والبيئية".