تجمع صناعيي البقاع نظم لقاء للصناعيين في زحلة مع سفير الهند

أقام رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل لقاء للصناعيين مع سفير الهند محمد نور رحمان الشيخ، في قاعة "أختمار" في زحلة. وبعد النشيدين اللبناني والهندي والوقوف دقيقة صلاة عن أرواح أطفال الجنوب وغزة، تحدث أبو فيصل فرحب ب"السفير الهندي في مدينة زحلة"، عارضا ل"العلاقات الجيدة التي شبكتها المسؤولة التجارية في السفارة الهندية في بيروت رنا زيتوني مع تجمع صناعيي البقاع". ووعد ب"متابعة تطوير العلاقات الاقتصادية بين الصناعيين اللبنانيين والشركات الهندية واستكمال ما بدأه وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان خلال زيارته الأخيرة للهند".

ودعا السفير الهندي "الصناعيين إلى زيارة بلاده والاستفادة من التكنولوجيا الهندية والاعتماد على بلاده في تأمين المواد الأولية الهندية في استيرادهم".

وتخللت اللقاء مداخلات لعدد من الصناعيين ورجال الاقتصاد والأعمال، وقدم رئيس وأعضاء التجمع درع الأرزة اللبنانية تكريما للسفير الهندي.

وتلا ذلك توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات تقديم خدمات للقطاع الصناعي.