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الأحدث على الإطلاق .. مصر تتسلم سلاح بحري جديد

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت القوات المسلحة المصرية تمكنها من الحصول على فرقاطة "القدير" من طراز (MEKO-A200) بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة (Bremerhaven) الألمانية.

وقام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية المصرية برفع العلم المصري على الفرقاطة "القدير"، والتي تعد الثالثة من أصل أربع فرقاطات من طراز (MEKO-A200) تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا.

تعاقدت مصر على 4 فرقاطات ميكو 200 من ألمانيا سيتم تصنيع 3 في ألمانيا والرابعة سيتم تصنيعها في مصر.

ستحصل مصر على 4 فرقاطات ميكو شبحية من ألمانيا والنسخة المصرية هي الأحدث على الإطلاق وتتميز بكثير عن النسخة التركية غير الشبحية والنسخة الجزائرية الأقل تكنولوجيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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