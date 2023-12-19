الأحدث على الإطلاق .. مصر تتسلم سلاح بحري جديد

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت القوات المسلحة المصرية تمكنها من الحصول على فرقاطة "القدير" من طراز (MEKO-A200) بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة (Bremerhaven) الألمانية.

وقام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية المصرية برفع العلم المصري على الفرقاطة "القدير"، والتي تعد الثالثة من أصل أربع فرقاطات من طراز (MEKO-A200) تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا.

تعاقدت مصر على 4 فرقاطات ميكو 200 من ألمانيا سيتم تصنيع 3 في ألمانيا والرابعة سيتم تصنيعها في مصر.

ستحصل مصر على 4 فرقاطات ميكو شبحية من ألمانيا والنسخة المصرية هي الأحدث على الإطلاق وتتميز بكثير عن النسخة التركية غير الشبحية والنسخة الجزائرية الأقل تكنولوجيا.