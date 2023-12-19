قد تتحول إلى عملية هجومية .. القوة 153 تستعد لمواجهة الحوثيين

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث مستشار كلية القادة والأركان الخبير العسكري اللواء محمد الشهاوي، عن أسباب الحـ ـرب التي تدور حاليا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتشكيل قوة جديدة تشارك فيها بعض الدول سرا.

وأوضح الشهاوي في تصريحات لـRT أنه "يترتب على ذلك بعض التوترات منذ 15 نوفمبر وحتى الآن، حيث يقوم الحوثي باستهداف السفن العابرة في البحر الاحمر ومضيق باب المندب، ولكن هناك شركات عالمية بدأت بتحويل وجهة هذه السفن، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لها هدف من تواجدها في منطقة الشرق الأوسط، وأهم هدف هو حماية الملاحة في البحر الأحمر والمضايق مثل هرمز وباب المندب، وخليج عدن والبحر الأحمر وقناة السويس".

وتابع المتحدث: "هناك قوة تسمى القوة 153 أنشئت عام 2022، وتولتها الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف هذا العام، وجار إنشاء قوة حارس الازدهار بهدف القيام بعمليات دفاعية لإسقاط الطائرات والصواريخ اليمنية، وقد تتحول إلى عملية هجومية، ألا وهي ضرب أهداف يمنية لتقويض قدرتها على استهداف السفن وتهديد الملاحة في البحر الاحمر، أو يمكنها أن تتواجد في مضيق هرمز".

وأكد الشهاوي أن "مصر مشاركة بالفعل في القوة 153، وهناك بعض دول أوروبية وأخرى من المنطقة مشاركة في نفس القوة، معتقدا أن حارس الازدهار هو تطوير للقوة".