أمير الكويت يؤدي اليمين الدستورية ويبدأ مهامه اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة خاصة اليوم الأربعاء تشهد أداء أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية، تمهيدا لبدء مهامه الرسمية.

وجاءت الدعوة التي وجهها رئيس مجلس الأمة، أحمد السعدون، لعقد الجلسة الخاصة بناء على طلب الحكومة، إعمالا لأحكام المادة (60) من الدستور واستنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتنص المادة (60) من الدستور على أن يؤدي الأمير اليمين الدستورية قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة.

فيما تقضي الفقرة الثانية من المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأنه «.. وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل، ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه».

وعقب وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، السبت، نادى مجلس الوزراء بولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد، عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة التي تنص على أنه «إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا».

وبتوليه مقاليد الحكم رسميا سيكون الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت السابع عشر، ليكمل رحلة عطاء حافلة في خدمة بلاده، قضى عقودا منها للعمل في الجهات الأمنية والعسكرية بالكويت، الأمر الذي جعله أحد أهم رجال الأمن بالكويت، ومنحه خبرات أمنية كبيرة سخرها في الحفاظ على مقدرات بلاده وصيانة أمنها واستقرارها.