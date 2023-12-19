انت الان تتابع خبر "العزم" يحصل على أكثر من 288 ألف صوت في عموم المحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حصل تحالف العزم، على أكثر من 288 ألف صوت في عموم المحافظات خلال انتخابات مجالس المحافظات.

وبحسب الأرقام حقق تحالف العزم بزعامة مثنى عبد الصمد السامرائي في أول مشاركة له في انتخابات مجالس المحافظات على مئتين وثمانية وثمانين الفا وستمئة وخمسة وثمانين الف صوت في عموم المحافظات التي شارك مرشحوه فيها.

وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت اليوم الثلاثاء، عن النتائج الاولية لانتخابات مجالس المحافظات التي جرت أمس الاثنين في بغداد والمحافظات.