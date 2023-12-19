انت الان تتابع خبر تعليق اممي بخصوص تدابير إسرائيل على مساعدات غزة: غير كافية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وينسلاند أمام مجلس الأمن إن "إيصال المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة لا يزال يواجه تحديات لا يمكن غالباً تجاوزها". وتابع: "الإجراءات المحدودة لإسرائيل، وخصوصاً السماح بإدخال مزيد من الوقود والغذاء وغاز الطهو، وفتح معبر كرم أبو سالم لدخول المساعدة الإنسانية، هي إيجابية، لكنها غير كافية إلى حد بعيد في ضوء ما هو ضروري لمواجهة الكارثة الإنسانية على الأرض".وقال وينسلاند إن الخسائر بين المدنيين من النساء والأطفال في قطاع غزة كبيرة ولا يمكن تخيلها، وندد بقتل النساء والأطفال في الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، وأضاف "نطاق القتل والدمار في غزة غير مسبوق ولا يمكن تحمله".

وأشار إلى أن الظروف الحالية في غزة "تجعل من المستحيل إدارة أي عمليات إنسانية جادة".

وحول الوضع في الضفة الغربية، قال وينسلاند إن الضفة تعاني أزمة وإن الضغوط هناك "تتزايد بسبب النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين"، وحذر من أن السلطات الفلسطينية في الضفة تعاني أزمة في المالية العامة وفي الوضع الاقتصادي ككل.

كما عبّر وينسلاند عن قلقه إزاء كثافة الاشتباكات مؤخراً في الضفة الغربية وبشكل خاص في إطار العمليات الأمنية التي تنفذها القوات الإسرائيلية، والتي قال إنها "أدت لمستوى هائل من القتلى وحالات التوقيف".

وعبّر وينسلاند عن "قلقه" بسبب توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس والذي قال إنه "يهدد بقاء ومستقبل دولة فلسطينية مستقلة".

ودعا إلى تمكين أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مما وصفه بأنه "الحل السياسي الذي طال انتظاره"، في إشارة لحل الدولتين. كما قال إن الأمم المتحدة بدأت بالفعل محادثات واجتماعات في المنطقة في سعيها لإعادة إحياء المفاوضات حول ذلك.

كما حذر وينسلاند من جر لبنان إلى نزاع إقليمي بسب الحرب الدائرة في غزة، وتبادل القصف عبر الحدود بين حزب الله وفصائل أخرى في لبنان من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

