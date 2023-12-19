انت الان تتابع خبر رسمياً.. كورتوا يغيب عن يورو 2024 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كورتوا، بحسب موقع (سبورزا) البلجيكي: "نظرًا للإصابة، لن أشارك في اليورو".

وأضاف: "يجب أن أستعيد كامل لياقتي أولا، وسيكون من الأفضل ألا ألتزم بموعد محدد للعودة".

وتابع: "كل شيء جيد ويمضي وفقا للخطة بل أفضل بقليل من المنتظر. لم أتعرض لأي عقبة منذ الجراحة. يتعلق الأمر الآن بالتحلي بالصبر".



وأشار إلى أنه تلقى رسائل من لاعبين تعرضوا لنفس الإصابة لتشجيعه ومنهم ماركو أسينسيو وراداميل فالكاو وميكيل أويارزابال وقالوا جميعا إنها تحتاج من 9 إلى عشرة أشهر كي يعود المرء إلى أفضل مستوياته".

وصرح "أوضح النادي أنه لا يريدني أن أعود إلا بعد التعافي بنسبة 100%. لا أريد أن أخون هذه الثقة. لو لم ألعب هذا الموسم، فلا بأس".

