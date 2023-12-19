زلزال عنيف خلف الضحايا ودمر المنازل في الصين

ذكرت السلطات الصينية أن زلزالا قويا هز منطقة جبلية في شمال غرب الصين، مما أدى إلى تدمير المنازل وترك السكان خارج المنزل. في ليلة شتوية كانت درجة حرارتها أقل من درجة التجمد، وقتل 127 شخصًا، ويعد أعنف زلزال تشهده البلاد منذ تسع سنوات.

وقال مسؤولون وتقارير إعلامية صينية إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجات، أدى إلى إصابة أكثر من 700 شخص وتدمير الطرق وقطع خطوط الكهرباء والاتصالات في إقليمي قانسو وتشينغهاي.

وقال المسؤولون إن تسع هزات ارتدادية بلغت قوتها 3.0 درجات أو أعلى - بعد حوالي 10 ساعات من الزلزال الأول - وبلغت قوة أكبرها 4.1 درجات.

بلا منازل

وبينما كان عمال الطوارئ يبحثون عن المفقودين في المباني المنهارة، كان الأشخاص الذين فقدوا منازلهم يستعدون لقضاء ليلة شتاء باردة في خيام في مواقع الإخلاء التي أقيمت على عجل.

وخوفا من العودة إلى منازلهم بسبب الهزات الارتدادية، أمضى البعض منهم الليل في أحد الحقول، حيث أشعلوا النار للتدفئة. وآخرون ذهبوا إلى مخيم يأوي نحو 700 شخص.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني إن الزلزال وقع على عمق ضحل نسبيا يبلغ 10 كيلومترات (6 أميال) في مقاطعة جيشيشان في قانسو، على بعد حوالي 5 كيلومترات (3 أميال) من حدود المقاطعة مع تشينغهاي. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ 5.9 درجات.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزي الصينية (CCTV) الحكومية إنه تأكد مقتل 113 شخصًا في قانسو وإصابة 536 آخرين في الإقليم. وقتل 14 آخرون وأصيب 198 في تشينغهاي، في منطقة شمال مركز الزلزال، وفقا لصحيفة الشعب اليومية، الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي.

عمليات البحث

وأصدرت سلطات الطوارئ في قانسو نداءً لـ 300 عامل إضافي لعمليات البحث والإنقاذ، وأبلغ مسؤولون في تشينغهاي عن فقدان 20 شخصًا في انهيار أرضي، وفقًا لوسائل الإعلام الصينية المملوكة للدولة.

وشعر السكان بالزلزال في معظم أنحاء المنطقة المحيطة، بما في ذلك لانتشو، عاصمة مقاطعة قانسو، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال شرق مركز الزلزال.

تقليل الخسائر

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية (سي سي تي في) إن الخيام والأسرة القابلة للطي والألحفة أرسلت إلى منطقة الكارثة. ونقلت عن الزعيم الصيني شي جين بينغ دعوته إلى بذل جهود بحث وإنقاذ شاملة لتقليل الخسائر البشرية.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إن درجة الحرارة المنخفضة خلال الليل في المنطقة كانت تتراوح بين 15 إلى 9 درجات مئوية تحت الصفر (5 إلى 16 درجة فهرنهايت). ونقلت صحيفة بكين يوث ديلي التابعة للحزب الشيوعي عن منسق إنقاذ قوله إن هناك حاجة لمولدات كهربائية ومعاطف طويلة ووقود للمواقد من بين أشياء أخرى. وأوصى المنسق بإرسال الطعام الحلال بسبب التركيبة العرقية للسكان المتضررين.

انهيار الجدران

وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة إدارة الطوارئ عمال الطوارئ يرتدون الزي البرتقالي وهم يستخدمون القضبان لمحاولة نقل قطع ثقيلة مما يشبه الحطام الخرساني ليلًا. وأظهرت مقاطع فيديو ليلية أخرى وزعتها وسائل الإعلام الرسمية عمالا ينتشلون ضحية ويساعدون شخصا يتعثر قليلا على المشي في منطقة مغطاة بالثلوج الخفيفة.

وقال اثنان من سكان مقاطعة جيشيشان لوكالة أسوشيتد برس إن هناك تصدعات في جدران منزلهما لكن مبانيهما لم تنهار. لم يكونوا متأكدين مما إذا كان من الآمن البقاء في منازلهم ومعرفة مكان قضاء الليل.

وخرج طالب المدرسة الإعدادية ما شيجون من مسكنه حافي القدمين حتى دون أن يرتدي معطفا، وفقا لتقرير شينخوا. وقالت إن الهزات القوية تركت يديه مخدرتين بعض الشيء، وأن المعلمين سارعوا إلى تنظيم الطلاب في الملعب.

تعد الزلازل شائعة إلى حد ما في المنطقة الجبلية بغرب الصين ومنها:

2023

بلغت قوة الزلزال 6.2 درجات

قتل 127 شخصًا ويعد أعنف زلزال تشهده البلاد منذ تسع سنوات

أدى إلى إصابة أكثر من 700 شخص

دمر الطرق وقطع خطوط الكهرباء والاتصالات في إقليمي قانسو وتشينغهاي

تلته تسع هزات ارتدادية بلغت قوتها 3.0 درجات أو أعلى وبلغت قوة أكبرها 4.1 درجات

2022

أدى إلى حدوث انهيارات أرضية واهتزاز المباني في عاصمة مقاطعة تشنغدو

قُتل 93 شخصًا

بلغت قوته 6.8 درجات

هز مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين

2014 أودى بحياة 617 شخصًا

وقع في مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين

2008

كان الزلزال الأكثر دموية في البلاد في السنوات الأخيرة

بلغت قوته 7.9 درجات

خلّف ما يقرب من 90 ألف قتيل

أدى إلى جهود استمرت لسنوات لإعادة البناء بمواد أكثر مقاومة