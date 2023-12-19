دبلوماسي إيراني: نأمل في تعزيز العلاقات مع الكويت

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب مساعد وزير الخارجية ورئيس إدارة الخليج بوزارة الخارجية الإيرانية،محمد علي بك، عن أمله في تعزيز العلاقات الإيرانية الكويتية في المرحلة الجديدة تحت قيادة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقال محمد علي بك في تصريح صحفي أوردته كالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء، خلال مراسم تقديم واجب العزاء بوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح في السفارة الكويتية بطهران : "نتمنى في المرحلة الجديدة بقيادة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن نشهد علاقات أفضل بكثير وأكثر متانة وقوة مع الكويت البلد الصديق والشقيق.

وأضاف أنه نظرًا إلى علاقات الصداقة والعلاقات التاريخية التي تربطنا مع الكويت كنا وما زلنا نسعى دائمًا إلى تقوية العلاقات بين البلدين.