سفارة السعودية في النيجر تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت سفارة خادم الحرمين الشريفين في النيجر، بمجمع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الجامعي بنيامي، حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وذلك بحضور رئيس الجامعة الإسلامية بالنيجر، وأعضاء هيئة التدريس، ومعالي وزير التعليم العالي، ومدير التعليم العربي العالي، وعدد من السفراء المعتمدين والأكاديميين، الإعلاميين.

وألقى سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي كلمته بهذه المناسبة، أعرب فيها عن ارتياحه لتنظيم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وأشار إلى أن المملكة تقوم بدور كبير في نشر اللغة العربية في أنحاء العالم ومنها النيجر، من خلال تخصيص منحٍ دراسيةٍ لطلبة النيجر للدراسة في المملكة، وإيفاد ثاني أكبر بعثة تعليمية سعودية بالخارج إلى النيجر، وإنشاء معهد تدريب معلمي اللغة العربية التابع لمركز الأمير سلطان الثقافي.

‏ونوّه بالجهود المبذولة من قبل مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من خلال طباعة أكثر من (18) مليون نسخة من القرآن الكريم سنوياً، كما ثمّن اهتمام النيجر وجهودها المتواصلة لتطوير اللغة العربية من خلال نظامها التعليمي المزدوج العربي الفرنسي.

‏من جانبه، أشاد معالي رئيس الجامعة الإسلامية بالنيجر الدكتور جمال طاهر بجهود المملكة العربية السعودية في نشر اللغة العربية في العالم وفي النيجر خاصة، من خلال مختلف أنواع الدعم الذي تقدمه للجامعة الإسلامية بالنيجر.

كما ألقى مدير التعليم العربي العالي كلمة معالي وزير التعليم العالي عبّر فيها عن شكره للمملكة على جهودها في مجال التعليم بالنيجر، وأشار إلى أن للنيجر صلة تاريخية وثيقة باللغة العربية حيث يستخدمها عدد كبير من المواطنين، وتخلل الحفل محاضرة عن تاريخ اللغة العربية في النيجر.

وفي الختام، أخذ السفير الحربي الضيوف لجولة في معرض المصحف الشريف، الذي أقامته السفارة بهذه المناسبة، حيث أطلع الحضور على إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.