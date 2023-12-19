وزير الدفاع الألماني يعلن استئناف جميع مشاريع بلاده في النيجر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، خلال زيارة صداقة وعمل للنيجر، اليوم الثلاثاء، رغبة بلاده في مواصلة وتعزيز الشراكة مع النيجر خاصة في المجال العسكري، مشيرا إلى استئناف كافة المشاريع الموقفة بعد الانقلاب العسكري ابتداء من عام 2024.

ويوجد في النيجر حوالي 120 مستشارين عسكريين ألمانيين لتدريب القوات المسلحة النيجرية، وبدعم من ألمانيا، قامت النيجر بتطوير مراكز تدريب الضباط والقوات الخاصة وكذلك مشاريع أخرى بما في ذلك مشاريع النقل العسكري.

ويذكر أن اعترفت لجنة أوراق اعتماد الأمم المتحدة بالمجلس العسكري الحاكم في النيجر كممثل وحيد للسلطات النيجرية لدى جميع هيئات الأمم المتحدة.

وأشار البيان الذي نشره التلفزيون الوطني RTN إلى أن "لجنة أوراق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت في الـ6 من ديسمبر 2023 بشرعية الحكومة الناتجة عن أحداث الـ26 من يوليو 2023".

ويأتي هذا الاعلان بعد أيام من اعتراف قمة رؤساء دول وحكومات إيكواس أيضًا بانقلاب الـ26 من يوليو، وقررت إجراء مفاوضات مع المجلس العسكري في وضع جدول زمني لمرحلة انتقالية تفضي إلى انتخاب حكومة ديمقراطية مدنية.