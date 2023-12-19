احتلال منجم تحت الأرض بجنوب إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - احتل أكثر من 2000 عامل منجمًا للبلاتين في جنوب إفريقيا لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، مما أثار قلقًا بين العائلات حيث تحاول الشركة الضغط من أجل إنهاء واحدة من أكبر حركات عمال المناجم في البلاد منذ سنوات.

وزعمت شركة إمبالا بلاتينيوم هولدنجز، المعروفة أيضًا باسم إمبلاتس، أن 63 من عمال المناجم البالغ عددهم 2205 الذين بدأوا الاحتجاج يوم الاثنين عادوا إلى السطح بين عشية وضحاها، في ظروف صعبة، وشوهدت سيارات الإسعاف متجهة إلى بعضهم.

ووصفت الشركة الإضراب تحت الأرض في عمودين مختلفين بأنه غير قانوني، وحذرت من أنها ستتعامل بحزم مع الموظفين الذين ينخرطون في سلوك غير قانوني وأعمال إجرامية.

تم تعليق جميع العمليات في منجم بافوكينج، على بعد حوالي 160 كم شمال غرب جوهانسبرج، وتجري المحادثات مع عمال المناجم ونقاباتهم.

ويقول عمال المناجم إنهم يطالبون بمكافآت ومعاشات تقاعدية. ويدعي بعضهم أنه تم إيقافهم قبل بدء حركتهم بسبب عقدهم اجتماعات نقابية غير مرخصة.

وقال متحدث باسم الشركة، إن ممثلي النقابة الوطنية لعمال المناجم "تحدثوا مع العمال الليلة الماضية وبدأوا في نقل مخاوفهم إلى الإدارة".

وأضاف: "نأمل أن نرد اليوم من خلال NUM ونتفق على عملية لإعادة جميع العمال إلى السطح وحل المشكلات من خلال المشاركة البناءة العادية".

عائلات قلقة



وانتظر العشرات من عمال المناجم وعائلاتهم يوم الثلاثاء عند مدخل المنجم الذي اشترته شركة إمبلاتس هذا العام ويعمل به ما مجموعه حوالي 10 آلاف عامل.

وقال مزيماسي باندلي، 51 عاماً، إنه صعد إلى السطح بسبب نقص الطعام والماء.

وقال بعد دقائق قليلة من صعوده لاستنشاق الهواء: "أعاني من صداع شديد ولم آكل كنت أتجمد حتى الموت هناك".

وبحسب الشركة، فقد تم إحضار الطعام. لكن العائلات تخشى الظروف هناك.

وقالت نوكواندا نابامبيلا (39 عاما) التي تشعر بالقلق على زوجها الذي يعمل في المنجم منذ ست سنوات: "لا نعرف ما إذا كانوا قد أكلوا أم لا، إذ يتعين على بعضهم تناول الدواء".

وتشهد جنوب أفريقيا عددا متزايدا من الإضرابات العشوائية التي يقوم بها عمال المناجم الذين يحتلون المناجم ويعرقلون الإنتاج.

وأعرب إمبلاتس عن أسفه لأن "حركات الاحتجاج السرية والأعمال غير القانونية المماثلة، أصبحت أكثر تواترا في الأشهر الأخيرة وتسبب القلق والاضطراب في صناعة التعدين".

وقضى أكثر من 100 منقب عن الذهب ما يقرب من ثلاثة أيام تحت الأرض في سبرينجز، بالقرب من جوهانسبرج، في أكتوبر/تشرين الأول، على خلفية التنافس بين النقابات.

وفي هذا الشهر، احتج 440 من عمال المناجم في منجم آخر للذهب، في حين احتل 250 عاملاً من عمال البلاتين منجمًا لمدة ثلاثة أيام للمطالبة بأجور أفضل.

وتوظف صناعة التعدين مئات الآلاف من الأشخاص في جنوب أفريقيا، أكبر مصدر للبلاتين في العالم ومصدر رئيسي للذهب والماس والفحم والمواد الخام الأخرى.