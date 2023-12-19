الكونغو الديمقراطية: الناخبون يأملون في إجراء انتخابات سلمية

ياسر رشاد - القاهرة - سواء كانوا يؤيدون التغيير أو الاستمرارية، وسواء كانوا مليئين بالأمل أو دون أي أوهام، فإن الكثيرين في كينشاسا، العاصمة، أو غوما أو لوبومباشي في الشرق، يريدون أن يصدقوا أن الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية ستكون حرة. من أعمال العنف وتنظيمها بشكل صحيح يوم الاربعاء.

ويتوقع فلوري تشيمانغا البالغ من العمر 32 عاماً أن "غداً سيكون هادئاً، وعندما تظهر النتائج قد تكون هناك مشاكل".

"لمن سأصوت؟ لا أقول، لا أريد أن أتعرض للضرب"، يضيف بائع بطاقات الهاتف الذي التقته فرانس برس الثلاثاء في كينشاسا، على مقربة من مقر اللجنة الانتخابية. ).

وفي مناخ متوتر، تتم دعوة نحو 44 مليون ناخب من أصل السكان البالغ عددهم حوالي 100 مليون لانتخاب رئيسهم، بالإضافة إلى المشرعين الوطنيين والإقليميين وأعضاء المجالس البلدية.

وفي الانتخابات الرئاسية، يترشح الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي لولاية ثانية ضد 18 مرشحًا من المعارضة المنقسمة، التي لم تتمكن من الاتفاق على مرشح مشترك لهذه الانتخابات ذات الجولة الواحدة.

وبعد شهر من المسيرات والوعود، انتهت الحملة عند منتصف ليل الاثنين. ويعتبر يوم الثلاثاء، رسميا على الأقل، يوم "صمت انتخابي" للتفكير والتعديلات النهائية لتنظيم الاقتراع الرباعي، وهو ما يمثل صداعا لوجستيا حقيقيا في الدولة الشاسعة التي تبلغ مساحتها 2.3 مليون كيلومتر مربع.

ويقول إريك إيكوما، وهو موظف حكومي يرتدي قميصاً يحمل صورة الرئيس المنتهية ولايته تحت قميصه نصف أزرار: "لقد تم التأكيد لنا أن المواد ستكون في مراكز الاقتراع".

وفي دائرة المرور في كينتامبو ماجاسين، وفي صخب الصباح المعتاد، قال العديد من سكان كينشاسا الذين أجريت مقابلات معهم إنهم سيصوتون للرقم 20، حتى لو كانوا يريدون "التغيير"، على نحو متناقض.

مثل جيديون بانزو، 27 عامًا، الذي يعمل في تحصيل الأجرة في حافلة صغيرة للنقل العام صفراء تسمى "روح الموت". يقول الشاب: خلال فترة ولايته الأولى، لم يتمكن من فعل ما يريد، بسبب كوفيد، لكن خلال الثانية سيصنع المعجزات.

تحت أعين أنصار فيليكس تشيسيكيدي، لم تشعر جوزفين غيغي، وهي معلمة تبلغ من العمر 59 عامًا، بالارتياح التام، لكنها اتخذت القرار: سوف تصوت لصالح "رقم 3".

وهي لا تنطق اسمها، لكن الرقم 3 هو مويس كاتومبي، الحاكم السابق لكاتانغا (جنوب شرق البلاد)، والذي يعتبر المنافس الرئيسي للرئيس الحالي. وتؤكد: "علينا أن نختار الأفضل، ومع الرقم 3 لدينا الأمل".

"الله يوفقنا" -

وفي الطرف الآخر من البلاد، في لوبومباشي، معقل مويس كاتومبي، لم يتردد مولومبا كالومبو، وهو بائع متجول يبلغ من العمر 46 عاماً، للحظة وسيصوت لصالحه. كما يقول: "لأن فيليكس ناكر للجميل".

يقول سيريل مولاج، 67 عاماً، وهو أستاذ في العلوم السياسية عن طريق التدريب، في نفس البلدة الواقعة في جنوب شرق البلاد: "سأصوت غداً لصالح التغيير، حتى لو كانت النتائج معروفة مسبقاً..." لن يذكر اسم المرشح الذي يختاره. ويذكرنا بأن "التصويت سري".

أما ميليسا فيزا، 53 عاما، خريجة اللغة الفرنسية وآدابها، فلن تشارك في التصويت. لم يقنعها أي من المرشحين، لكن ما هو أكثر من ذلك، في رأيها، هو "تصويت استعراضي". وتقول: "إنها مضيعة للوقت بالنسبة لي".

في جوما، وهي مدينة كبيرة تقع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وتقع في قلب الصراعات التي تمزق المنطقة منذ ما يقرب من 30 عاما، ينتشر انعدام الثقة.

ويتساءل إريك مومبيري، وهو رجل عاطل عن العمل يبلغ من العمر 27 عاماً: "كان الله في عوننا، حتى يتم إعلان من نصوت له". ويقول: "هناك الكثير من المعاناة مع الرئيس الحالي".

ويتني، "بائع الوقود" الذي التقينا به في دائرة مرور إنستيغو في العاصمة الإقليمية لشمال كيفو، لا يؤمن ولو للحظة بشفافية الانتخابات. ويقول عن فيليكس تشيسكيدي: "سواء صوتنا له أم لا، فسوف يفوز".

من جانبها، لا تعرف إسبيرانس مزيكا، 50 عاما، بائعة الذرة في غرب غوما وأم لتسعة أطفال، ما إذا كانت ستتمكن من التصويت. ومثلها مثل الآلاف من الكونغوليين الآخرين، تلاشت بطاقة الناخب الخاصة بها.

"إنها مشكلة"، تقول ببساطة، على الرغم من أن اللجنة الانتخابية الوطنية تؤكد لنا أن أي كونغولي مسجل في القائمة الانتخابية سيكون قادرًا على التصويت.