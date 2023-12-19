عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر حتى 2030

القاهرة - كتب محمد نسيم - فاز الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية بولاية ثالثة تستمر حتى العام 2030، بحصوله على 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة التي بلغت 44.2 مليون صوت.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الرسمي، قال فيه رئيس الهيئة، حازم بدوي، "اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمنا فوز عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية"، حاصدا 39.7 مليون صوت أي 89.6 % من أجمالي الأصوات الصحيحة.

وأجريت الانتخابات في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية، وتحاول إدارة مخاطر امتداد الحرب في قطاع غزة المجاور إلى شبه جزيرة سيناء.

واعتبر بعض الناخبين أن اندلاع الحرب في غزة شجعهم على التصويت لصالح السيسي، الذي يقدم نفسه على أنه حصن للاستقرار في منطقة مضطربة.

وأُجريت الانتخابات داخل مصر على مدى ثلاثة أيام في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر، وسعت الدولة ووسائل الإعلام المحلية الخاضعة لرقابة مشددة إلى تعزيز نسبة المشاركة لتتجاوز نسبة 41%، المسجلة في الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2018.

وتنافس أمام السيسي ثلاثة مرشحين آخرين، لم يكن أي منهم من الشخصيات البارزة.

المصدر : وكالات