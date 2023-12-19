فتح: إصلاحات السلطة ستكون بقرار فلسطيني وليست على المقاس الأمريكي والإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "فتح" حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث الآن عدوان إسرائيلي شامل.

وأوضح الشيخ في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن المطلوب هو عزل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو على المستوى الدولي.

وأكد الشيخ أن منظمة التحرير الفلسطينية "فتح" لم تتفق مع إسرائيل بشأن استلام أموال السلطة المحتجزة.

وشدد الشيخ على أنه في حال كانت هناك ضرورة لإصلاح في السلطة الفلسطينية يكون ذلك بقرار فلسطيني، ولا يمكن أن تكون السلطة على المقاس الأمريكي والإسرائيلي.

ولفت الشيخ إلى أن اتفاقية أوسلو ماتت وانتهت تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن تصريحاته بشأن محاسبة حماس جرى تحريفها وهم أول من دافع عن المقاومة.