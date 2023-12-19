للمرة الثانية على التوالي.. سبورتنج يتوج بلقب بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

توج فريق نادي سبورتنج (ASC)، بقيادة المدير الفني محمد محروس، بلقب بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات، مساء اليوم الثلاثاء، بعد فوزه على فريق KPA الكيني بنتيجة (103- 59)، في المباراة النهائية المقامة على ملعبه بالصالة المغطاة في الإسكندرية.

وحقق سبورتنج 7 انتصارات متتالية طوال البطولة تضمنت تصدر دور المجموعات بدون هزيمة قبل أن يواصل سلسلة انتصاراته، ليحصد اللقب الثاني على التوالي في البطولة الإفريقية.

ونجحت لاعبات سبورتنج بقيادة في التقدم على منافسهن KPA طوال فترات المبارة الأربعة، وجاءت النتائج في الفترة الأولى (22 - 15)، والثانية (58 - 32)، والثالثة (87 - 49) والرابعة (103- 59).

وبهذا الفوز حقق الفريق المصري اللقب الثاني على التوالي في البطولة المقامة على أرضه بالإسكندرية، بعد أن توج العام الماضي بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري في موزمبيق.

وبعد تحقيقه اللقب القاري الثاني ينضم سبورتنج رسميا إلى ثلاثة فرق فقط من موزمبيق وأنجولا التي حققت هذا الإنجاز - ديسبورتيفو دي مابوتو (2007 و2008)، فيروفيارو دا مابوتو (2018 و2019) وإنتركلوب (2010-2011 و2013 و2014)، وهي الأندية الوحيدة التي حصلت على ألقاب متتالية، إلى جانب كون سبورتنج الفريق المصري الوحيد الذي يحمل لقب البطولة الإفريقية.