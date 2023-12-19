أوضح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في حديث لقناة "الجزيرة"، أن "ما يحدث الآن عدوان إسرائيلي شامل". ولفت إلى أن "المطلوب عزل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة على المستوى الدولي"، مؤكدا "أننا لم نتفق مع إسرائيل بشأن استلام أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة". وشدد على أن "أوسلو ماتت وانتهت تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية"، موضحا أن "تصريحاتي بشأن محاسبة حماس جرى تحريفها، ونحن أول من دافع عن المقاومة".

كانت هذه تفاصيل خبر حسين الشيخ: "أوسلو" ماتت وانتهت وتصريحاتي بشأن محاسبة "حماس" جرى تحريفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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