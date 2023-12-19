هنية يزور مصر لبحث وقف إطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - يزور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مصر غدا الأربعاء، على رأس وفد من الحركة، لبحث وقف إطلاق النار في غزة.

وقف دائم لإطلاق النار

ويترأس هنية المقيم في قطر وفدا رفيع المستوى من حماس، في زيارته لمصر، حيث من المقرر أن يجري محادثات حول وقف العدوان وإعداد اتفاق للإفراج عن الأسرى، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.

ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود تقودها مصر وقطر وبمشاركة أمريكية، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإنهاء الحرب المستمرة منذ 74 يوما، قتلت فيها إسرائيل أكثر من 20 ألف فلسطيني.

وفي وقت سابق اليوم، أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، مباحثات هاتفية مكثفة حول الوضع في غزة، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الوزيرين تناولا بشكل مكثف تطورات الوضع في قطاع غزة، وتوافقا على استمرار رفض أي نزوح للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأهمية العمل بكل الوسائل للحيلولة دون وقوع ذلك.

وأشار المتحدث إلى استعراض بلينكن للجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية في سبيل منع النزوح.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز، عن مصدر قوله إن الاجتماع بين رئيس وزراء قطر ورئيسي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي، في وارسو أمس، بشأن صفقة جديدة محتملة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة كان إيجابيا، لكن من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق وشيك.