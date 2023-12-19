بحضور القادة الأفارقة.. افتتاح أول موقع بيونيتش في رواندا

ياسر رشاد - القاهرة - حضر القادة الأفارقة من بينهم بول كاغامي رواندا، غانا نانا أكوهو آدود والاتحاد الأفريقي تشيربيرسون موسى فاكي مهاما مهموث الاثنين 18 ديسمبر، افتتاح أول موقع بيونيتش في رواندا.

تسعى شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية إلى إنشاء أول مركز لإنتاج اللقاحات في القارة التي تهدف إلى زيادة الوصول إلى مرنا Jabs في أفريقيا.



وقالت شركة الأدوية إنها أنشأت وحدة إنتاج لجعل لقاحات للحماية ضد الأمراض المختلفة في أفريقيا. تفصل المؤسس المشارك ورئيس التنفيذي لشركة Biontech أهداف شركته في أفريقيا: "نريد أن نسهم في بناء نظام إيكولوجي مستدام ومرن، جوهر مساهمتنا هنا في إفريقيا واضح.



يجب أن يتم إنتاج اللقاحات المستقبلية المحتملة في أفريقيا بالنسبة لأفريقيا، تتناول الاحتياجات الإقليمية والمعايير العالمية"، يمثل مشروع بقيمة 150 مليون دولار محاولة متعددة الوكالات لتجنب تكرار التوزيع العالمي لللقاح خلال عيوب الوباء Covid-19 التي شهدت إعطاء الأولوية مثل أوروبا حول بلدان الجنوب العالمي.

أشاد الرئيس كاغامي بمعلم تلويع اللعبة. "لا يمكن أن تدار لقاحات مرنا في أفريقيا، قيل أن تكون معقدة للغاية لأنظمنا الصحية ثم، عندما شرعنا في هذه الرحلة لتصنيع هذه اللقاحات في قارتنا، قيل لنا إنه سيستغرق الأمر 30 عاما على الأقل، كان كل شيء خاطئ. هذا ممكن، ولأنه ممكن، فمن الضروري أيضا".

حضر الحفل رئيس وزراء بربادوس وقائد المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين بين الشخصيات الأخرى، تتوقع Biontech إنهاء إنشاء المصنع في عام 2024 وتبدأ العمليات في العام التالي.

وقالت الشركة إنها ستوظف حوالي 100 موظفين محليين وتدريبهم في جعل مجموعة من لقاحات جديدة باستخدام أحدث تكنولوجيا مرنا، بعد ذلك سيقوم رواندا بعد ذلك بتوزيع اللقاحات إلى كتلة الاتحاد الأفريقي البالغ 55 عضوا، مرفق كيغالي مصنوع من الشحن المعاد تدويره ويجلس على 35000 متر مربع من الأرض، تم إطلاق أول مركز لقاح مرائر في إفريقيا في أبريل في مدينة كيب تاون جنوب أفريقيا.

تم إعداد مشروع كيب تاون بدعم من دعم منظمة الصحة العالمية، وتشغيل مشروع كيب تاون شركة Bio-Pharmaceutical Bio Bio-Pharmaceutical BioVAC، وهي شركة التكنولوجيا الحيوية Afrigen ومجلس البحوث الطبية في جنوب إفريقيا، لدى المحور إمكانية توسيع قدرة التصنيع على اللقاحات والمنتجات الأخرى، مثل الأنسولين لعلاج مرض السكري وأدوية السرطان وربما محتمل، لقاحات أمراض مثل الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية.