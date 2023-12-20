شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير للمركز المصرى: نتيجة الانتخابات الرئاسية عكست جهود الدولة لبناء وعى المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي أفصحت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، عكست أي درجة سعت الدولة المصرية لها على مدار عقد كامل الاستثمار في بناء وعي المواطن المصري، والذي أثبت وبجدارة مدى وعيه وإدراكه لطبيعة المرحلة الحالية التي تمر بها مصر والمنطقة عمومًا.

وأكد التقرير أن انتخابات الرئاسة المصرية 2024 أتت تأكيدًا لإرادة الشعب المصري، ودليل قوى على أن النزاهة والشفافية هما السبيل لإرساء قواعد الديمقراطية السليمة، فوفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات اقتربت نسبة المشاركة من 67%، متخطية كافة نسب المشاركة في أي انتخابات سابقة، حيث بلغت نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة عام 2018 حوالي 41% مقابل 47.45% في انتخابات 2014، وبالتالي اعتبرت الانتخابات الرئاسية 2024 خطوة رئيسة في مسار الدولة نحو التحول الديمقراطي، والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية.

وذكر التقرير أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 جاءت معبرة عن مدى الفهم والإدراك للمصريين بالتحديات الإقليمية والدولية المحيطة بالدولة المصرية، فاشتعال الحرب على الحدود الشرقية ومخطط التهجير الإسرائيلي بالإضافة إلى احتدام الصراع على الحدود الجنوبية أصبح مفهوم للمواطن المصري بصورة كبيرة، فالمواطن المصري أدرك تمام الإدراك أن مصر تعد واحدة من الدول الرائدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ولها تأثير كبير على صناعة القرارات الدولية، وبمشاركته السياسية في الانتخابات الرئاسية منح الفرصة لممثله السياسي للتأثير على القرارات الدولية التي تؤثر في مصر والمنطقة بشكل عام.