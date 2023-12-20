"بوليتيكو": قلق من تكلفة إسقاط مسيّرات وصواريخ الحوثيين و19 دولة بفريق العمل لحماية الشحن بالبحر الأحمر

أفاد موقع "بوليتيكو" الأميركي عن مسؤولين في البنتاغون، بأنّ "تكلفة إسقاط مسيّرات وصواريخ الحوثيين (حركة أنصار الله اليمنيّة) تشكّل مصدر قلق متزايد"، مشيرًا إلى أنّ "صاروخًا بقيمة مليوني دولار يستخدم لاعتراض مسيّرة للحوثيين بقيمة ألفي دولار".

وكشف أحد المسؤولين أنّ "سفن البحرية الأميركية أسقطت 38 مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر خلال شهرين"، فيما نقل الموقع عن خبراء قولهم إنّ "مشكلة تكلفة إسقاط مسيّرات تحتاج لحلّ، ويتعين على الولايات المتحدة بحث خيارات أقل كلفة".

وأوضح الموقع عن مسؤول أميركي رفيع، أنّ "19 دولة انضمت لفريق العمل الدولي لحماية الشحن بالبحر الأحمر من بينها شركاء عرب"، لافتًا إلى أنّ "9 دول فقط تريد أن تكون مشاركتها علنية في فريق العمل لحماية الشحن بالبحر الأحمر"، حيث ذكر المسؤول أنّ "الوضع معقد للدول العربية بسبب الاعتقاد بأن الفريق مصمم لحماية سفن مرتبطة بإسرائيل".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار الناطق باسم حركة "أنصار الله" اليمنيّة محمد عبدالسلام، إلى أنّ "هناك تواصلًا مع الولايات المتحدة الأميركية عبر الإخوة في سلطنة عُمان، ونحن أكدنا أن عملياتنا هي من أجل إدخال الغذاء والدواء إلى غزة".

ولفت، بحسب ما نقلت عنه قناة "المسيرة" التابعة للحركة، إلى أنّ "العمليات البحرية دقيقة بنسبة 95%، وحتى الآن لم تنفِ أي سفينة مستهدفة علاقتها بكيان العدو ونحن نقدم ما لدينا من أدلة"، مشددًا على أنّ "العمليات البحرية ستسمر على قدم وساق، وربما لا تمر 12 ساعة دون أن تكون هناك عملية ضد سفن العدو".