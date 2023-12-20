مجلس الأمن يرجىء مجددا الى الأربعاء التصويت على مشروع قرار حول غزة

ارجئ مجددا تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة الى الاربعاء، بعد إرجاءات سابقة متكررة، للسماح بمواصلة المفاوضات حول مشروع القرار المقترح، بحسب ما افادت مصادر دبلوماسية.

ودعت المسودة الاخيرة التي اعدتها الامارات العربية المتحدة الى "تعليق" الاعمال القتالية في قطاع غزة افساحا في المجال لادخال المساعدة الانسانية.

وكانت مفاوضات مكثفة تجري في الأمم المتحدة للتصويت الثلاثاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة للسماح بدخول المساعدات الأساسية. وكان من المقرر التصويت على مشروع القرار الاثنين لكن تم تأجيله لمدة يوم لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات قبل تمديده مرة اخرة. وفي قلب المحادثات توجد صياغة يمكن أن تحصل على تصويت بـ"نعم" من الولايات المتحدة أو على الأقل امتناع عن التصويت، وهو ما من شأنه أن يسمح بتمرير الإجراء.

ولفتت شبكة "CNN" الى إن مشروع القرار تضمن في الأصل دعوة إلى "وقف الأعمال العدائية" للسماح بدخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.

وكان الدبلوماسيون يأملون في أن يؤدي تغيير كلمات في مشروع القرار إلى "تعليق الأعمال العدائية" إلى الحصول على الدعم الأميركي، وفق ما نقلته الشبكة.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد الإجراءات السابقة في مجلس الأمن وصوتت ضد دعوة لوقف إطلاق النار في الجمعية العامة الموسعة.

وأفادت "CNN" بأنه إذا سمحت الولايات المتحدة بتمرير القرار فسيكون ذلك بمثابة إشارة مهمة لإسرائيل بما في ذلك من أكبر حلفائها، حول الغضب الدولي المتزايد بشأن الوضع الإنساني في غزة.