بوتين: روسيا مستعدة للدخول في محادثات مع أوكرانيا واميركا وأوروبا بشأن مستقبل كييف

اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا مستعدة للدخول في محادثات مع أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا بشأن مستقبل أوكرانيا إذا كانوا يرغبون في ذلك لكن موسكو ستدافع عن مصالحها الوطنية.

واشار بوتين خلال اجتماع لقادة الدفاع في موسكو، الى انه "في أوكرانيا، هل أولئك الذين يتعاملون بعدوانية تجاه روسيا، وفي أوروبا والولايات المتحدة، هل يرغبون في التفاوض؟ دعوهم "يفعلوا ذلك". لكننا سنتفاوض بما يعود بالنفع على مصالحنا الوطنية". وأوضح "لن نتخلى عما نملكه"، مضيفا أن روسيا لا تنوي القتال مع أوروبا.

وذكر بوتين إن القوات الروسية تمتلك الآن زمام المبادرة في ساحة المعركة. وأضاف "لن نتخلى عن أهداف العملية العسكرية الخاصة"، لكنه أوضح أن روسيا بحاجة إلى تحسين الاتصالات العسكرية والاستطلاع والاستهداف وقدرات الأقمار الصناعية.

وتابع أن صناعة الدفاع الروسية تستجيب بشكل أسرع من نظيرتها في الغرب، وأن روسيا ستواصل تطوير قواتها النووية والحفاظ على جاهزيتها القتالية على مستوى عالٍ.