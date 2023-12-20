نشرت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، عبر حسابها على تطبيق تيليغرام اليوم مقطع فيديو لرهينتين إسرائيليين يطالبان بالإفراج عنهما.

كانت هذه تفاصيل خبر الجهاد الإسلامي تنشر فيديو يظهر اسيرين إسرائيليين يطالبان بإطلاق سراحهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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