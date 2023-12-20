أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "ردًا على قيام العدو الإسرائيلي بالاعتداء على المدنيين واستشهاد ‏المواطن اللبناني ‌‏حسين علي بركات، قام مجاهدو االمقاومة الاسلامية بتمام ‏الساعة 9:45 من مساء ‏يوم الثلاثاء 19-12-‌‏2023 بقصف مستوطنة يفتاح ‌‏(قرية قدس اللبنانية ‏المحتلة) بالقذائف ‏المدفعية وتحقيق اصابات مؤكدة‎ ‌‏ وتؤكد ‏المقاومة الاسلامية ‏مجددا انها لن تتهاون على الاطلاق في المس بالمدنيين‏".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" أعلن قصف مستوطنة يفتاح وتحقيق إصابات مؤكدة: لن نتهاون على الإطلاق في المس بالمدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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