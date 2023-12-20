لبنان يتأثر تدريجياً بعد ظهر الخميس بمنخفض جوي  يؤدي الى انخفاض بالحرارة وامطار وثلوج

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر الخميس حيث من المتوقع ان يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ويحمل معه أمطار غزيرة وثلوج، ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تلامس سرعتها ٩٥ كلم/س ليل الجمعة في المناطق الشمالية .

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل .

الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحياناً خاصة جنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء. كما تنخفض نسبة الرطوبة قبل الظهر ومن ثم تعود للارتفاع بدءاً من المساء فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم فتصبح الاجواء مهيأة للأمطار والتي تكون موحلة في بدايتها و تشتد غزارتها ليلاً (فجر الجمعة) وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها لحدود ٥٥ كلم/س، فيرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠متر وما فوق .

الجمعة: غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ،تتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد مع تحذير من تشكل السيول، تنشط الرياح فتصل سرعتها أحياناً ٩٥كلم/س ليلاً، فيرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠متر نهاراً ويتدنى خلال الليل لتلامس ١٨٠٠م.