كله مخطط بحنكة والهدف الرئيسي مصر .. محمد نصر علام : الأمر أخطر مما يعلمه رجل الشارع

الشارقة - اميمة ياسر - قال محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن ما يحدث في العراق وليبيا وسوريا وفلسطين والسودان، يؤثر على استقرار وأمن مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء: «سد النهضة مشكلة كبرى، وما يحدث في البحر الأحمر بافتعال معارك كله مخطط بحنكة والهدف الرئيسي مصر»، بحسب تعبيره.

وذكر أنه تلقى تقارير سرية كثيرة بشأن تدخل دول أجنبية في استقرار مصر، عندما كان في المسئولية إبان ثورة 2011، معقبًا: «الأمر أخطر مما يعلمه رجل الشارع، ولا توعية إعلامية كافية»، وفقًا لتعبيره.

وتحدث عن آخر تطورات مفاوضات سد النهضة، موضحًا أن «إيراد نهر النيل يقاس عند أسوان بـ84 مليار متر مكعب مياه، تأتي من النيل الأبيض، ونهري عطبرة والسوباط والنيل الأزرق من إثيوبيا».

ولفت إلى أن كمية المياه الواردة من النيل الأزرق تتراوح ما بين 48 إلى 50 مليار متر مكعب في السنة، قائلًا إنها «تمثل أكثر من 60% من تدفق المياه لمصر والسودان».

وحذر من أن بعض الدول تسعى للتحكم في المياه عن طريق إنشاء السدود، مؤكدًا أن «مصر مهتمة بتأمين احتياجاتها المائية دون إلحاق الضرر بالآخرين».