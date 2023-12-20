لا تريدوننا أن نعود أحياء.. رسالة من الأسرى الإسرائيليين لنتنياهو: تريدون أن تستقبلوننا كجثث

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت فصائل سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو وجه خلاله بعض الأسرى الإسرائيليين رسالة إلى رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ويقول "جادي موزيس" أحد الأسرى: "وصلت إلى هنا في 7 أكتوبر، ولم يكن ذلك باختياري"، مطالبا أصدقاءه والمتضامنين معه بتكثيف الضغط على حكومة الاحتلال "لكي تفهم ما نريد".

وأعرب موزيس عن أمله في العودة إلى عائلته في أقرب وقت ممكن، وحذر أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي وعلى رأسهم نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هارتسي هاليفي وبيني جانتس قائلا: "انتبهوا، في هذا الوضع الذي لا يطاق نموت كل لحظة، ومن المحتمل أن نتعرض للموت لأن الجيش يقوم بقصفنا".

وأضاف موزيس: "نحن موجودون في خطر، ويمكن أن تسقط علينا قذيفة من قذائفنا، نشعر بأنكم لا تريدوننا أن نعود أحياء، أنتم تريدون أن تستقبلوننا كجثث بسبب محاولاتكم خفض سقف ثمن التفاوض".

فيما قال إلعاد كتسير البالغ من العمر 47 عاما: "من الصعب المكوث هنا مع الخطر المستمر على حياتنا، بسبب صواريخ الجيش التي تهدد حياتنا"، معربا عن اشتياقه إلى منزله وعائلته.

وطالب كتسير المسؤولين الإسرائيليين بالعمل على التوصل لوقف إطلاق النار و إنجاز صفقة لتبادل الأسرى؛ "حتى نتمكن من العودة إلى أهلنا، لا نريد الموت في غزة، وحياتنا هنا في خطر كبير".