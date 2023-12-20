الأدلة الجنائية تعاين حريق محل ملابس بوسط البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

انتقل خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة، إلى موقع حريق محل ملابس بمنطقة وسط البلد لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكان رجال الحماية المدنية نجحوا في السيطرة على حريق داخل محل ملابس بمنطقة وسط البلد.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بنشوب حريق داخل محل في وسط البلد، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

وتستمع الجهات المختصة لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.